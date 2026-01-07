При этом качество картинки заметно улучшилось.

Чуть ранее компания Nvidia представила свою обновлённую технологию DLSS 4.5 с трансформер-моделью второго поколения, которая позволяет добиться заметного улучшения графики в играх, но предъявляет повышенные требования к видеоадаптерам, особенно предыдущих поколений, что было продемонстрировано в недавних тестах.

Свежий видеоролик, опубликованный YouTube-каналом MxBenchmarkPC, показывает, что на новых моделях видеокарт падение быстродействия также заметно, но качество графической составляющей по сравнению с DLSS 4 возросло. Тестирование проводилось в игре Red Dead Redemption 2 на ПК, оснащённом видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 и процессором Intel Core i7-14700F.

При сравнении картинки в нативном разрешении, DLSS 4 и DLSS 4.5 видно, что общее качество графики, демонстрируемое при использовании новейшей технологии, действительно впечатляет, хотя некоторые детали, в частности деревья, до сих пор страдают от артефактов.

При этом в связи с улучшением картинки снизилась производительность — если DLSS 4 обеспечивает более высокие показатели fps по сравнению с нативным разрешением, то DLSS 4.5 в режиме Quality демонстрирует меньшие значения частоты кадров. Впрочем, режимы Balanced и Performance позволяют добиться повышения fps, но за счёт ухудшения графики.

