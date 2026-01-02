Наиболее популярные видеокарты и компоненты игровых ПК опубликованы в свежем отчёте Steam
Онлайн-площадка опубликовала отчёт за декабрь 2025 года

В начале очередного месяца игровая площадка Steam обнародовала свежий отчёт, раскрывающий наиболее популярные комплектующие среди геймеров в декабре 2025 года, что позволяет оценить общие тенденции в игровой среде.

На лидирующей позиции в разделе «Видеокарты» в прошлом месяце оказалась Nvidia GeForce RTX 3060 — ей отдали предпочтение 6,53% геймеров, а месячный прирост составил 2,2%. На втором и третьем местах восседают мобильная и настольная GeForce RTX 4060 — на их долю приходится 5,85 и 5,84% соответственно. Четвёртое место заняла GeForce RTX 3050 (4,53%), а замыкает пятёрку лидеров GTX 1650 (4,25%).

Источник фото: Nvidia

Наиболее востребованными моделями видеокарт остаются 8-ГБ версии (32,53%), видеоадаптеры с 12-ГБ буфером имеют долю 18,7% и размещаются на второй позиции, тогда как 8-ГБ модели располагаются на третьем месте по популярности, имея в своём активе 9,9%.

В разделе «Процессоры» модели Intel располагают долей 55,58%, тогда как AMD выбрали 44,42 % геймеров. Процессоры, снабжённые 6 ядрами, занимают лидирующую позицию с результатом 30,8%, 8-ядерные модели немного отстают, располагаясь на втором месте с показателем 28,25%, тогда как 4-ядерные CPU находят отклик у 12,59% пользователей Steam, что соответствует третьей строчке.

Разрешение 1920x1080 точек остаётся самым популярным в игровой среде (53,68%), тогда как на долю разрешения 2560x1440 точек приходится 21,77% — и это вторая позиция. Наиболее распространены системы с 16 ГБ оперативной памяти (40,14%), на втором месте с небольшим отрывом игровые ПК с 32 ГБ ОЗУ (39,07%), а замыкают тройку устройства, оснащённые 8 ГБ оперативной памяти (6,68%).

#steam
Источник: store.steampowered.com
