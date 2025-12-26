Сайт Конференция
breaking-news
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
Он использовал штатный кабель питания от БП.

Случаи, когда 16-контактные разъёмы видеокарт серий GeForce RTX 50 и GeForce RTX 40 со временем плавились и размягчались, достаточно распространены, но ситуация с возгоранием, которую описал один из владельцев GeForce RTX 5090 на платформе Reddit, является достаточно редкой, пишет издание VideoCardz.

По словам пострадавшего пользователя, видеокарта GeForce RTX 5090 с подключённым к ней кабелем питания 12V-2×6 без проблем работала в его ПК в течение девяти месяцев, но однажды он почувствовал странный запах, после чего увидел в области разъёма пламя. 

Источник фото: VideoCardz/Reddit

На опубликованных фотографиях видно, что разъём питания выгорел практически дотла. Он отмечает, что использовался штатный кабель от блока питания PowerSpec PS 1050 GFM ATX 3.1, причём с единственным видеоадаптером.

Чтобы минимизировать возможность повреждения кабеля и видеокарты, рекомендуется вставлять разъём до упора, избегать резких изгибов и неподдерживаемых схем подключения. Если возник неприятный запах, нагрев разъёма или изменение цвета, следует немедленно выключить ПК, отсоединить его от электрической сети и тщательно осмотреть разъёмы со стороны видеоадаптера и блока питания на предмет деформаций, потемнения контактов и иных повреждений, а в случае их присутствия обратиться к производителю для оформления возврата по гарантии.

#geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

