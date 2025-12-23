Сайт Конференция
breaking-news
Компактный Honor Magic8 Air может получить ультратонкий корпус и флагманский чипсет Dimensity 9500
Запуск новинки ожидается в январе 2026 года.

Компания Honor работает над своим новым ультратонким компактным смартфоном Magic8 Air, который ранее был известен как Magic8 Mini, о чём сообщает информатор RODENT950, раскрывая ряд ключевых характеристик новинки, пишет издание NotebookCheck.

Honor Magic8 Pro. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что Honor Magic8 Air будет основан на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500 и получит 6.31-дюймовую панель LTPS. На задней стороне новинки расположится основная камера с 200-Мп сенсором формата 1/1.5 дюйма, соседствующая с 50-Мп телеобъективом.

Автономную работу устройства, согласно утечке, обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч. Толщина новинки, как сообщается, составит не более 5-6 мм. На выбор покупателю будет предложено четыре цветовые версии — чёрная, белая, оранжевая и фиолетовая. Дебют Honor Magic8 Air ожидается в конце января следующего года.

#honor magic 8 air
Источник: notebookcheck.net
