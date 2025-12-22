Высокие разрешения предъявляют к системе повышенные требования.

Даже топовые видеокарты иногда не способны справиться с разрешением 4K в ряде игр, а 5K предъявляет ещё более высокие требования к видеоадаптерам, что показал тест, опубликованный представителем ASUS Тони Ю, пишет издание VideoCardz.

Ранее компания ASUS презентовала свой новейший двухрежимный монитор ROG Strix 27 Pro (XG27JCG) с 27-дюймовой панелью Fast IPS, поддерживающий разрешение 5K (5120x2880 точек) при частоте обновления 180 Гц и QHD (2560x1440 точек) при 330 Гц.

Тони Ю продемонстрировал, что новинка имеет защитный кожух для кабелей, заднюю подсветку и широкий набор портов, включая два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DP и питания устройств, а также USB-концентратор с тремя портами USB Type-A и 3.5-мм аудиоразъём.

Тест в разрешении 5K показывает, что даже топовая видеокарта GeForce RTX 5090D совместно с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D не способна обеспечить высокие показатели частоты кадров — в частности, в Cyberpunk 2077 с использованием DLSS в режиме «Сбалансированный», но с отключённой генерацией кадров средний показатель составил чуть более 51 fps. В 4K результат оказался заметно выше — 77 fps.

Источник фото: VideoCardz/Tony Yu (ASUS)

Интересно, что ранее Nvidia провела кампанию, в которой утверждала, что топовые игровые ПК уже готовы к разрешению 8K, но тест в 5K от ASUS показывает, что это не совсем так.