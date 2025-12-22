Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Высокие разрешения предъявляют к системе повышенные требования.

Даже топовые видеокарты иногда не способны справиться с разрешением 4K в ряде игр, а 5K предъявляет ещё более высокие требования к видеоадаптерам, что показал тест, опубликованный представителем ASUS Тони Ю, пишет издание VideoCardz.

Ранее компания ASUS презентовала свой новейший двухрежимный монитор ROG Strix 27 Pro (XG27JCG) с 27-дюймовой панелью Fast IPS, поддерживающий разрешение 5K (5120x2880 точек) при частоте обновления 180 Гц и QHD (2560x1440 точек) при 330 Гц.

Тони Ю продемонстрировал, что новинка имеет защитный кожух для кабелей, заднюю подсветку и широкий набор портов, включая два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DP и питания устройств, а также USB-концентратор с тремя портами USB Type-A и 3.5-мм аудиоразъём.

Тест в разрешении 5K показывает, что даже топовая видеокарта GeForce RTX 5090D совместно с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D не способна обеспечить высокие показатели частоты кадров — в частности, в Cyberpunk 2077 с использованием DLSS в режиме «Сбалансированный», но с отключённой генерацией кадров средний показатель составил чуть более 51 fps. В 4K результат оказался заметно выше — 77 fps.

Источник фото: VideoCardz/Tony Yu (ASUS)

Интересно, что ранее Nvidia провела кампанию, в которой утверждала, что топовые игровые ПК уже готовы к разрешению 8K, но тест в 5K от ASUS показывает, что это не совсем так.

#cyberpunk 2077
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
7
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
5
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
79
Перспективы дезинфляции в России
46
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

Parlous
21:40
А у тебя точно вышка приличного ВУЗа Москвы? По тебе не скажешь.
Перспективы дезинфляции в России
Максим Журавлёв
21:22
В общем пару лет назад купил на Озон набор 2680v3 +мать+16гОзу, за 5085 рублей. К ней rx580 за 6000руб.. На какую карту поменять? Rtx 5670 на 12 гиг на full HD пойдут все игры на максимум?
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
Павел Кузнецов
21:02
Так они и сравнят с какой-нибудь gtx750 🤣🤣
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Parlous
20:58
А ты когда палец мужику в попу засовываешь, ты его облизываешь перед процедурой или после, кода он у тебя в говне?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
tolya21
20:58
У меня вышка приличного ВУЗа Москвы. В отличие от тебя, деревни безграмотной
Перспективы дезинфляции в России
tolya21
20:56
Сказочник
Перспективы дезинфляции в России
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
20:52
Снова, а ты а ты.Смени пластинку ,полотер-защекан Parlous
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
20:52
И давно ты душой пидрила, наверно с тех пор как стал пальчик в попы мужикам засовывать?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
20:50
А ты ,а ты))) Мозгами пистюк ты,а душой пидрила
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
20:45
А почему только пальчиком. Ты расти над собой, попробуй язычком, попробуешь?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter