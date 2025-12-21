Пользователю пришло совсем не то, что он заказывал.

В настоящее время в сети Интернет можно найти немало видеокарт, бывших в использовании и привлекающих геймеров своей ценой, но не всегда такие сделки исходят от честных продавцов и заканчиваются удачно, как это произошло с покупателем GTX 1660 Super всего за 8 долларов. Новая история от YouTube-канала Budget-Builds Official оказалась чуть более интересной, но не с таким счастливым концом.

Энтузиаст Budget-Builds Official решил заказать в Китае топовую видеокарту GeForce RTX 5090 и нашёл весьма заманчивое предложение — видеоадаптер обошёлся ему всего в 32.5 фунта стерлингов (43 доллара США). Конечно, ожидать доставки реальной RTX 5090 за такую цену довольно наивно, но интерес, что именно в конечном итоге приедет в посылке, присутствует.

Когда покупатель открыл коробку с видеокартой, он увидел модель с дизайном эпохи Kepler. Приложение GPU-Z сообщило, что видеоадаптер представляет собой GeForce RTX 5090D. Впрочем, остальные характеристики указали, что это GeForce GTX 1060 6 ГБ. Разобрав видеокарту, энтузиаст убедился в этом, увидев графический процессор GP106-400-A1 на базе архитектуры Pascal.

Источник фото: YouTube/Budget-Builds Official

Результаты тестов также подтвердили, что поддельная GeForce RTX 5090 на поверку оказалась GeForce GTX 1060. При этом в связи с модифицированной прошивкой у видеокарты наблюдался ряд проблем — разрешение часто сбивалось к 1600x900 точек, а игры, обманутые названием RTX 5090, устанавливали настройки графики в максимальное положение.

Энтузиаст отмечает, что это всё равно неплохая покупка, учитывая, что цена GTX 1060 в настоящее время как минимум в полтора раза выше стоимости приобретённой им модели, хотя придётся мириться с озвученными ранее проблемами.