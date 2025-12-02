За прошлую неделю она распродалась тиражом более 1000 штук.

Видеокарты AMD продолжают пользоваться популярностью среди немецких покупателей, о чём свидетельствует отчёт информатора TechEpiphany, проливающий свет на показатели продаж видеоадаптеров в сети Mindfactory за прошлую неделю, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Guide

Как следует из отчёта, AMD Radeon RX 9070 XT по количеству проданных единиц лидирует с большим отрывом — 1015 штук. Интересно, что суммарные продажи Nvidia не могли побить эту цифру, ограничившись показателем 940 штук. В целом, AMD заметно впереди, имея в своём активе 1880 реализованных единиц продукции. Intel довольствуется малым — всего 30 штук проданных видеокарт за прошлую неделю.

В процентном соотношении относительно количества реализованных единиц продукции AMD имеет долю 65.96 %, Nvidia — 32.98 %, а Intel — 1.05 %. По объёмам выручки показатели AMD составляют 58.72 %, Nvidia — 40.84 %, а Intel — 0.44 %.

На втором месте по популярности располагается Radeon RX 9060 XT, тогда как наиболее востребованная из видеокарт Nvidia, GeForce RTX 5070 Ti, замыкает тройку лидеров. На четвёртой и пятой позициях также представительницы GeForce – RTX 5080 и RTX 5060 Ti соответственно. В целом, данные по продажам за прошлую неделю выглядят следующим образом:

RX 9070 XT: 1 015

RX 9060 XT: 675

RTX 5070 Ti: 240

RTX 5080: 210

RTX 5060 Ti: 160

RTX 5070: 155

RX 7600: 60

RX 7900 XTX: 50

RTX 3050: 50

RTX 5060: 40

RTX 3060: 40

RX 9070: 40

RTX 5090: 35

RX 6650 XT: 20

Arc A770: 15

GT 1030: 10

RX 7900 XT: 10

RX 7700 XT: 10

Arc A380: 10

Arc B580: 5

