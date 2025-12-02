Варианты для мирового рынка чуть отличаются от китайских моделей.

Бренд Redmi в скором времени представит свою линейку Redmi Note 15 на глобальном рынке. Как следует из утечки, опубликованной изданием GSMArena, целый ряд характеристик моделей будут перекликаться с их китайскими версиями, хотя есть и некоторые отличия.

Сообщается, что глобальный вариант Redmi Note 15 Pro+ будет основан на SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и обзаведётся 6.83-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1280x2772 точек и частотой обновления 120 Гц. Новинка получит 8 ГБ ОЗУ и накопитель ёмкостью 256/512 ГБ, а также батарею на 6500 мА·ч со 100-Вт зарядкой.

Основная камера модели будет представлена 200-Мп модулем, соседствующим с 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп макродатчиком. Селфи-камеру оснастят 32-Мп сенсором. Новинка будет доступна в чёрном, коричневом и голубом цветах.

Redmi Note 15 Pro снабжён тем же дисплеем, набором камер на тыльной стороне, а также аналогичным объёмом ОЗУ и накопителя, что и версия Pro+, но отличается от неё чипсетом MediaTek Dimensity 7400, 20-Мп селфи-камерой и аккумулятором на 6580 мА·ч, поддерживающим 45-Вт проводную зарядку.

Младшая модель, Redmi Note 15, предназначенная для глобального рынка, имеет 6.83-дюймовую панель, выполненную по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Новинка получает 108-Мп основную камеру, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 20-Мп селфи-камеру. Питает устройство батарея на 5520 мА·ч с 45-Вт зарядкой.

Согласно утечке, стоимость Redmi Note 15 с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем в Европе составит 299 евро, тогда как Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+ будут оценены в 399 и 499 евро соответственно.