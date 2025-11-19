Производитель раскрыл точную дату запуска новинки.

Компания Qualcomm презентовала свой новый субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 совместно с топовой SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 ещё в сентябре текущего года, а сейчас раскрывает дату дебюта новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что китайское подразделение Qualcomm объявляет, что запуск чипсета Snapdragon 8 Gen 5 состоится 26 ноября текущего года. Ранее компания заявила, что чип обеспечит больше гибкости, сохранив флагманские возможности. Подтверждено, что SoC производится по 3-нм нормам и имеет восемь ядер — основные достигают тактовой частоты 3.8 ГГц, а производительные работают на частоте до 3.32 ГГц.

Согласно утечкам, Snapdragon 8 Gen 5 сохраняет конфигурацию «2+6», что подразумевает наличие двух основных и шести производительных ядер, а также получит тот же графический процессор Adreno 840, что и топовая модель, но его быстродействие будет чуть ниже.

Ранее предполагаемый Snapdragon 8 Gen 5 в составе OnePlus Ace 6T продемонстрировал высокие результаты в тесте Geekbench.