Рассчитывать на снижение ценников в следующем году, судя по всему, не стоит.

За последние несколько лет смартфоны, особенно флагманские модели, прибавили в цене, что было связано с растущими затратами на исследования и ростом ценников на комплектующие, и в следующем году произойдёт очередной скачок стоимости, но теперь из-за бума ИИ — это следует из сообщения президента Xiaomi Лу Вэйбинга, пишет издание GSMArena.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

В настоящее время рынок памяти испытывает не самые лучшие времена, так как растущий спрос на чипы памяти со стороны компаний, занимающихся созданием и развитием ИИ-продуктов, не удовлетворяется производителями, в результате чего стоимость памяти растёт, негативно влияя на ценники других комплектующих и устройств.

Как считает президент Xiaomi, в связи со сложившейся ситуацией в следующем году на производителей мобильных устройств будет оказываться дополнительное давление, которое выльется в заметный рост цен на конечную продукцию. Это означает, что покупателям следует готовиться к дальнейшему увеличению стоимости смартфонов.

В настоящее время положение на рынке DRAM продолжает оставаться напряжённым, и о нормализации ситуации речи пока не идёт.