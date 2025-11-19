Это связывают с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти.

Растущий спрос на память со стороны ИИ-отрасли и нежелание производителей чипов DRAM увеличивать свои производственные мощности спровоцировали заметный рост стоимости оперативной памяти и твердотельных накопителей. К этому списку, как стало известно чуть ранее, могут присоединиться и видеокарты, а свежая утечка от издания Wccftech, ссылающаяся на материал Hankyung, ещё больше сгущает краски.

Источник фото: PC Guide

Сообщается, что AMD и Nvidia могут приостановить выпуск бюджетных видеоадаптеров в связи с их растущей себестоимостью, что вызвано неблагоприятной ситуацией на рынке памяти, в частности ростом цен на модули GDDR. Названия конкретных моделей в настоящее время не приводятся, но предполагается, что в отношении Nvidia под удар попадут линейки xx50 и xx60.

Учитывая, что основной упор производителей направлен на продукты с высокой рентабельностью, в том числе решения для ИИ-отрасли и ЦОД, отказ от выпуска потребительских видеокарт начального уровня выглядит вполне логичным шагом.

Остаётся надеяться, что ситуация на рынке памяти стабилизируется в ближайшие недели, иначе новогодние распродажи обещают быть не такими приятными (с точки зрения цены), как обычно.