Снижение стоимости достигает 46 %.

Процессоры Intel Core Ultra 200S, дебютировавшие более года назад, заметно потеряли в цене — как сообщает издание Wccftech, некоторые модели с момента своего запуска подешевели почти на 40-50 %.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

В частности, в Китае флагманский Core Ultra 9 285K в настоящее время предлагается за 3599 юаней, что на 25 % меньше по сравнению с первоначальной стоимостью, Core Ultra 7 265K подешевел на 36 % (до 2049 юаней), ценник Core Ultra 5 245K упал на 42 %, достигнув показателя 1459 юаней, а стоимость Core Ultra 5 225 снизилась на 46 % (до 1159 юаней).

В США наблюдается схожая ситуация — Core Ultra 9 285K можно приобрести за 499 долларов, что на 15 % ниже цены на старте продаж, стоимость Core Ultra 7 265K начинается от 249 долларов (-37 %), ценник Core Ultra 7 265KF стартует от 229 долларов (-40 %), Core Ultra 5 245K предлагается за 199 долларов (-36 %), Core Ultra 5 245KF оценён от 219 долларов (-26 %), а цена Core Ultra 5 225F достигла 157 долларов (-29 %).

Ожидается, что в начале следующего года Intel представит новые модели линейки, включая Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, информация о характеристиках которых была раскрыта чуть ранее, поэтому снижение стоимости процессоров, уже представленных на рынке, вполне логично.