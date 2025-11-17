Через несколько месяцев компания Intel должна презентовать свои новые модели процессоров, информация о трёх из которых появилась в сети Интернет, пишет издание Tom's Hardware. Сообщается, что флагманский процессор Intel Core Ultra 9 290K Plus будет не слишком отличаться от Core Ultra 285K, обладая 8 производительными и 16 эффективными ядрами. Единственным улучшением станет увеличение максимальной тактовой частоты P-ядер до 5,8 ГГц (+100 МГц) и E-ядер до 4,8 ГГЦ (+200 МГц).
Источник фото: NotebookCheck/Intel
Более существенные изменения ждут в субфлагманском сегменте, где Core Ultra 7 270K Plus оснастят 8P-ядрами и 16 E-ядрами, что позволит сравняться с топовым Core Ultra 9 290K Plus и превзойти Core Ultra 7 265K на 4 E-ядра. Пиковые частоты для производительных ядер останутся прежними, а для эффективных увеличатся на 100 МГц. При этом базовые частоты даже чуть уменьшатся.
Модель Intel Core Ultra 5 250K Plus также оснастят дополнительными ядрами — новинка будет иметь конфигурацию 6 P-ядер+12 E-ядер, что на 4 E-ядра больше на фоне Core Ultra 245K. Максимальная тактовые частоты новинки увеличатся на 100 МГц, причём как для производительных, так и для эффективных ядер.
|Модель
|Core Ultra 9 290K Plus
|Core Ultra 7 270K Plus
|Core Ultra 5 250K Plus
|Конфигурация ядер
|8 P-ядер + 16 E-ядер
|8 P-ядер + 16 E-ядер
|6 P-ядер + 12 E-ядер
|Частота в режиме TVB
|5.8 ГГц
|—
|—
|Частота в режиме Turbo
|5.6 ГГц
|5.5 ГГц
|—
|Частота P-ядер (Turbo)
|5.6 ГГц
|5.4 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота E-ядер (Turbo)
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Базовая частота P-ядер
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Базовая частота E-ядер
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Номинальное потребление
|125 Вт
|125 Вт
|125 Вт
|Пиковое потребление
|250 Вт
|250 Вт
|159 Вт
Кроме того, все три модели будут поддерживать оперативную память DDR5-7200, тогда как стандартные модели ограничиваются поддержкой DDR5-6400. Совместимость с сокетом LGA 1851 и параметры TDP сохранятся. Ожидается, что Intel официально презентует свои новые модели настольных процессоров в начале следующего года.