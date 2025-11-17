Анонс новинок ожидается в начале следующего года

Через несколько месяцев компания Intel должна презентовать свои новые модели процессоров, информация о трёх из которых появилась в сети Интернет, пишет издание Tom's Hardware. Сообщается, что флагманский процессор Intel Core Ultra 9 290K Plus будет не слишком отличаться от Core Ultra 285K, обладая 8 производительными и 16 эффективными ядрами. Единственным улучшением станет увеличение максимальной тактовой частоты P-ядер до 5,8 ГГц (+100 МГц) и E-ядер до 4,8 ГГЦ (+200 МГц).

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Более существенные изменения ждут в субфлагманском сегменте, где Core Ultra 7 270K Plus оснастят 8P-ядрами и 16 E-ядрами, что позволит сравняться с топовым Core Ultra 9 290K Plus и превзойти Core Ultra 7 265K на 4 E-ядра. Пиковые частоты для производительных ядер останутся прежними, а для эффективных увеличатся на 100 МГц. При этом базовые частоты даже чуть уменьшатся.

Модель Intel Core Ultra 5 250K Plus также оснастят дополнительными ядрами — новинка будет иметь конфигурацию 6 P-ядер+12 E-ядер, что на 4 E-ядра больше на фоне Core Ultra 245K. Максимальная тактовые частоты новинки увеличатся на 100 МГц, причём как для производительных, так и для эффективных ядер.

Модель Core Ultra 9 290K Plus Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 5 250K Plus Конфигурация ядер 8 P-ядер + 16 E-ядер 8 P-ядер + 16 E-ядер 6 P-ядер + 12 E-ядер Частота в режиме TVB 5.8 ГГц — — Частота в режиме Turbo 5.6 ГГц 5.5 ГГц — Частота P-ядер (Turbo) 5.6 ГГц 5.4 ГГц 5.3 ГГц Частота E-ядер (Turbo) 4.8 ГГц 4.7 ГГц 4.7 ГГц Базовая частота P-ядер 3.7 ГГц 3.7 ГГц 4.2 ГГц Базовая частота E-ядер 3.2 ГГц 3.2 ГГц 3.5 ГГц Номинальное потребление 125 Вт 125 Вт 125 Вт Пиковое потребление 250 Вт 250 Вт 159 Вт











Кроме того, все три модели будут поддерживать оперативную память DDR5-7200, тогда как стандартные модели ограничиваются поддержкой DDR5-6400. Совместимость с сокетом LGA 1851 и параметры TDP сохранятся. Ожидается, что Intel официально презентует свои новые модели настольных процессоров в начале следующего года.