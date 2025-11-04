Судя по всему, компания готовится к запуску следующей версии ОС.

Несколько дней назад один из информаторов сообщил, что Microsoft работает над новейшей Windows 11 26H1, которая дебютирует в начале следующего года, а сегодня журналисты издания Deskmodder.de обнаружили первое упоминание новой версии в программном коде.

Источник фото: Windows Report

Сообщается, что дополнительное обновление для Windows 10, устраняющее проблему с некорректным уведомлением об окончании поддержки после выхода апдейта KB5066791, содержит строку, в которой указана версия Windows 11 26H1, что показано на представленном скриншоте.

Источник фото: Deskmodder.de

Ранее в сети появилась утечка, раскрывающая планы Microsoft относительно Windows 11 26H1 — по данным информатора, данная версия будет доступна только для владельцев устройств Copilot+ PC, оснащённых процессорами Qualcomm Snapdragon X2 Elite, тогда как для широкого круга лиц будет предназначена Windows 11 26H2, которая выйдет во второй половине следующего года и унаследует от 26H1 ряд улучшений, в том числе новые функции с использованием ИИ.