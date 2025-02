Общее число бета-версий One UI 7 может увеличиться до шести.

Мероприятие Galaxy Unpacked, которое Samsung провела во второй половине января, ожидалось пользователями не только в связи с анонсом новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S25, но и предполагаемым развёртыванием стабильной версии One UI 7, но надеждам относительно выхода нового ПО не суждено было сбыться, а новая утечка сообщает о том, что релиз задержится ещё на несколько недель, пишет издание Neowin.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор Tarun Vats, компания Samsung планирует выпустить ещё как минимум три бета-версии One UI 7, прежде чем приступить к развёртыванию стабильного варианта — One UI 7 Beta 4 выйдет в феврале, Beta 5 появится в марте, а запуск Beta 6 запланирован на апрель. Если информация подтвердится, стабильная версия One UI 7 появится в апреле или даже чуть позже.

Отмечается, что обновление One UI 7 несёт в себе огромное количество как визуальных изменений, включая переработанный пользовательский интерфейс и новый дизайн значков, так и функциональных, в том числе новые функции Now Bar и Now Brief, поэтому задержка релиза стабильной версии вполне объяснима.

Интересно, что уже в мае или июне Google планирует выпустить свою новейшую Android 16, поэтому владельцы смартфонов Samsung будут пользоваться современной Android 15, на которой основана One UI 7, всего несколько недель, после чего выйдет более новая версия ОС.