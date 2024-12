Стратегия компании пока не изменилась.

Несколько недель назад в сети Интернет всё чаще стали появляться сообщения от пользователей Windows 11, жалующихся на всплывающие рекламные сообщения, и данная стратегия Microsoft, судя по всему, с течением времени не изменилась, а совсем недавно была добавлена ещё одна рекламная вставка, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что ранее пользователи Windows 11 могли видеть всплывающие сообщения, посвящённые продукту Windows Defender и игре Black Ops 6, а теперь Microsoft аналогичным способом хочет привлечь внимание к платформе Xbox Game Pass для ПК, известной также как PC Game Pass — для этого клиентам компании демонстрируется рекламная вставка, предлагающая попробовать данный продукт.

Ранее Microsoft высказалась по данному поводу, заявив, что не считает всплывающие сообщения рекламными, а относит их к категории уведомлений, которые могут быть полезны для пользователей, помогая им узнавать о новых продуктах и предложениях.

Источник фото: Windows Latest

Также в компании раскрыли способ, который избавит пользователей от данных уведомлений — в разделе «Настройки>Система>Уведомления» необходимо открыть раздел «Дополнительные настройки», а затем убрать галочку с опции «Получать советы и предложения при использовании Windows» (Get tips and suggestions when using Windows).