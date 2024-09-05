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Представлен смартфон HMD Fusion со сменными чехлами, расширяющими функциональность устройства
Кроме того, новинка обладает высокой ремонтопригодностью.

Компания HMD Global продолжает расширять ассортимент своих смартфонов оригинальными моделями — вслед за HMD Skyline, отличающимся высокой ремонтопригодностью, производитель выпускает смартфон HMD Fusion, получивший поддержку сменных чехлов, расширяющих возможности устройства, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: HMD

Характеристики смартфона HMD Fusion не слишком впечатляют — новинка оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6.56-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, 4/6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Отличительной же особенностью новой модели является поддержка сменных чехлов, называемых Fusion Outfits — они крепятся к задней панели смартфона при помощи смарт-штифтов и расширяют функциональность устройства, предлагая такие возможности, как беспроводная зарядка, прочный корпус с защитой от пыли и воды по стандарту IP68, кольцевая подсветка для видеоблогов, контроллер для игр, а также ряд других. Продажи данных аксессуаров стартуют в четвёртом квартале текущего года.

Источник фото: NotebookCheck/HMD

Кроме того, производитель представляет Fusion Development Toolkit, содержащий CAD-файлы и позволяющий создавать свои собственные аксессуары при помощи 3Д-принтера, что ещё больше расширит возможности новинки.

На задней панели смартфона располагается 108-Мп основная камера, соседствующая с вторичным сенсором на 2 Мп, а на фронтальной стороне имеется 50-Мп селфи-камера. Питанием новинку обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Устройство работает под управлением Android 14 и будет получать апдейты безопасности в течение трёх лет. Также можно рассчитывать на два обновления ОС.

Помимо этого, смартфон имеет NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Как и предыдущая модель, HMD Skyline, новинка отличается высокой ремонтопригодностью и возможностью приобретать дополнительные детали.

Стоимость смартфона HMD Fusion в европейской рознице установлена производителем на уровне 249 евро (25 000 рублей).

#hmd fusion
Источник: notebookcheck.net
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Смартфон HMD Fusion получит магнитные крепления для подключения ещё одной камеры или контроллера
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