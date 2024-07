Бета-программа может стартовать раньше, чем ожидалось.

Компания Samsung активно готовится к развёртыванию своего крупного обновления One UI 7, которое принесёт целый ряд улучшений и может стать самым значимым за всю историю One UI — известный информатор Ice Universe подтверждает скорый запуск One UI 7, а chunvn8888 публикует первое изображение обновления в виде иконки приложения «Галерея», говорится в материале сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает Ice Universe, бета-программа One UI 7 стартует в конце июля или начале августа при условии отсутствия непредвиденных задержек. Своим сообщением информатор опровергает недавние слухи о возможном выпуске бета-версии лишь в сентябре.

Ещё больше интригует появление первого скриншота One UI 7, опубликованного chunvn8888 и демонстрирующего значок приложения «Галерея», который внешне весьма изменился — новый дизайн иконки выглядит более красочным с применением отдельного цвета для каждого лепестка, что чем-то напоминает значки приложений Google.

Источник фото: Gizmochina/chunvn8888

Компания Samsung вряд ли ограничится обновлением лишь одного значка, поэтому в One UI 7 стоит ожидать изменения внешнего вида иконок для целого набора стандартных приложений.

Ранее появилась информация, что при создании One UI 7 специалисты Samsung черпали своё вдохновение у Apple с её iOS, что повлияло на дизайн и внедрение ряда функций, присущих данной ОС. Кроме того, в сети Интернет ходят слухи о добавлении встроенной функции блокировки приложений, которая имеется в других оболочках Android.

Ожидается, что Samsung может представить One UI 7 в рамках мероприятия SDC, которое должно состояться в октябре текущего года, учитывая, что в прошлом году аналогичным образом была организована презентация One UI 6 с последующим развёртыванием.