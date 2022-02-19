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Появился рендеринг смартфона Motorola Frontier с массивной камерой на 194 Мп
Дизайн и технические характеристики Motorola Frontier
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По слухам, компания Motorola работает над новым флагманом под кодовым названием "Frontier". Официальное название предстоящего флагманского смартфона Motorola на данный момент неизвестно. Между тем, в сеть просочились изображения дизайна предстоящего смартфона Motorola Frontier.

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Типстер Эван Бласс, он же EvLeaks, выложил изображение дизайна премиального смартфона Motorola. Давайте посмотрим на дизайн Motorola Frontier и технические характеристики.

Просочившиеся в интернет рендеры дизайна Motorola Frontier показывают, что телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем. Он будет иметь разрешение Full HD+ и частоту обновления 144 Гц. AMOLED-экран также будет иметь сертификацию HDR10+.

Предыдущие отчеты предполагали, что смартфон Motorola будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором. Однако EvLeaks утверждает, что телефон будет оснащен 194-Мп задней камерой.

Информацию о двух других датчиках источник не раскрыл. Недавняя утечка утверждала, что телефон будет оснащен 50 Мп ультраширокоугольной камерой и 12-Мп телефотокамерой с 2-кратным зумом. Для селфи используется 60 Мп сенсор.

Внутри смартфона будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus SoC, который еще не был анонсирован. Чипсет может быть представлен во второй половине 2022 года с некоторыми незначительными улучшениями по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Motorola Frontier будет поставляться с несколькими вариантами хранения данных. По сообщениям, Motorola выпустит устройство в вариантах 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

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Что касается аккумулятора, то, по слухам, устройство будет оснащено батареей емкостью 4500mah. Также сообщается, что телефон получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт, а также беспроводной зарядки мощностью 30/50 Вт. Он будет работать под управлением Android 12 с оболочкой Moto MyUX UI.

#смартфоны #motorola #новинки смартфонов #motorola frontier
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