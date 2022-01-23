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Премьера новых смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 11 состоится 26 января
Раскрыты характеристики глобального Redmi Note 11 Pro
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26 января состоится мировая премьера новых хит-смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 11 со скидками в честь глобального старта продаж! Сейчас вместо цен заглушки, а точные цены увидим с 26 января. Продажи по скидкам стартуют практически сразу после самой премьеры, ориентировочно с 28 числа.

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Ожидается как минимум 2 модели в линейке Note 11(11/11Pro), но может быть их будет и больше. Все характеристики обеих моделек уже известны! Прошка получит 108 МП камеру, 66Вт зарядку, 5000 мАч акб, стереодинамики, процессор Snadragon 690, AMOLED дисплей 6.6 дюйма с частотой 120 Гц. Загадка лишь в цене, но и ее мы узнаем через 3 дня!

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Базовая модель Note 11 получит полностью идентичные характеристики как в недавнем Realme 9i, но с AMOLED дисплеем вместо IPS панели применяемой в Realme. Так же могут показать модельку Redmi Note 11 Pro 4G, в которой лишь одно отличие от 5G версии, это процессор от MTK - Helio G96 вместо Snapdragon 690.

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Дмитрий
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Раздобрились на фоне падения битка. Решили по тыще скинуть на затычки. а вот 3070/3080 нифига на копейку не подешевели) цены еще сентябрьские. конские.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Зеновий Радеонович
19:17
"без лучей" + "Все технологии присутствуют 3ххх серии". не, не фанат. Карта - шлак, в ноут only. Ну а совет сорвя голову бежать за "годовым" абонементом по 40к вообще безценен.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
linux4ever
19:16
AMDVLK тоже опенсорсный давно.
Графический процессор Samsung Xclipse 920 на 25% быстрее, чем Adreno 730 в тесте Vulkan
Александр Морковин
19:16
1050ти за 23к это массовая распродажа? Рофлите сударь? Распродажа для нее это 10к, и то многовато.
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
Дмитрий
19:15
Вендоры не довльны что нвидия продает карты сильно дешевле чем они впаривают. и ругают за это.
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Дмитрий
19:12
Верно лучше 3060 взять. потомучто уже
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
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