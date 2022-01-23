Раскрыты характеристики глобального Redmi Note 11 Pro

26 января состоится мировая премьера новых хит-смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 11 со скидками в честь глобального старта продаж! Сейчас вместо цен заглушки, а точные цены увидим с 26 января. Продажи по скидкам стартуют практически сразу после самой премьеры, ориентировочно с 28 числа.

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Ожидается как минимум 2 модели в линейке Note 11(11/11Pro), но может быть их будет и больше. Все характеристики обеих моделек уже известны! Прошка получит 108 МП камеру, 66Вт зарядку, 5000 мАч акб, стереодинамики, процессор Snadragon 690, AMOLED дисплей 6.6 дюйма с частотой 120 Гц. Загадка лишь в цене, но и ее мы узнаем через 3 дня!

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Базовая модель Note 11 получит полностью идентичные характеристики как в недавнем Realme 9i, но с AMOLED дисплеем вместо IPS панели применяемой в Realme. Так же могут показать модельку Redmi Note 11 Pro 4G, в которой лишь одно отличие от 5G версии, это процессор от MTK - Helio G96 вместо Snapdragon 690.