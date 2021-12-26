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На Geekbench появился смартфон серии Realme GT с процессором Snapdragon 888 5G и 12 ГБ ОЗУ
Официальный дебют Realme GT 2 Pro состоится на презентации в Китае 4 января.
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Серия смартфонов Realme GT 2 будет представлена 4 января.

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В базе данных Geekbench было обнаружено устройство серии Realme GT с номером модели RMX3310. Geekbench подтверждает, что этот смартфон работает на ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и будет оснащено восьмиядерным процессором с 4 ядрами с тактовой частотой 1,80 ГГц, 3 ядрами с тактовой частотой 2,42 ГГц и одним основным ядром с тактовой частотой 2,84 ГГц. Видеоускорителем является Adreno 660. По всей видимости, этим чипсетом будет Qualcomm Snapdragon 888 5G. В одноядерном тесте устройство набрало 1125 баллов, а в многоядерном - 3278.

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Кроме того, Realme RMX3310 будет оснащен 6,62-дюймовым Full HD+ AMOLED дисплеем с разрешением экрана 2400 × 1080 пикселей. Ожидается, что телефон будет поставляться с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Что касается камеры, то телефон Realme GT 2 будет оснащен тройной камерой на задней панели с основной камерой на 50 МП, дополнительной камерой на 8 МП (сверхширокоугольный объектив) и камерой на 2 МП. На передней панели будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон также будет оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и двухэлементным аккумулятором емкостью 2440 мАч (~ 5000 мАч) в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.

#смартфон #realme #новинки смартфонов #realme gt 2
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