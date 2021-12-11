Huawei Watch Fit Mini могут похвастаться обширным набором программных функций, среди которых мониторинг 96 различных типов физической активности и средства для отслеживания сна

HUAWEI WATCH FIT mini являются уменьшенной версией существующей модели.

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По информации в сети, HUAWEI WATCH FIT mini поступят в продажу в конце этого месяца. К сожалению, источник не раскрывает цену, но намекает, что она будет доступная, чем у обычной модели.

Говоря о функциях, фитнес-трекер оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 x 194 пикселей и 282 PPI. Часы имеют сенсорное управление и управление жестами.

Корпус выполнен из алюминия, а нижняя часть из пластика. Водонепроницаемость до 5 атм. На выбор есть три варианта расцветки ремешка: Frosty White, Mocha Brown и Taro Purp.

Часы соединяются со смартфоном через Bluetooth 5.0. Они имеют все необходимые датчики, такие как 6-осевой датчик IMU (акселерометр, гироскоп), оптический датчик сердечного ритма и датчик SpO2 для 96 режимов тренировок, мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание сна, мониторинг стресса и многое другое.

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И последнее, но не менее важное: HUAWEI WATCH FIT mini рассчитаны на работу до 14 дней (при полной зарядке) и заряжаются с помощью магнитного зарядного устройства.