Основатель Tesla Илон Маск продолжает распродажу акций своей компании

Да, сейчас Илон Маск владеет на 600 тысяч акций Tesla больше, чем 7 ноября, когда он продал первый пакет своих акций. Так почему?

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С 2018 года Маск перестал быть генеральным директором Tesla из-за скандала с манипулированием акций. В тот момент его заменили 2 новых CEO, а самому Маску была предложена схема, по которой он будет получать опционы на акции за выполненные планы, в первую очередь по поставкам.

С момента заключения такого договора Маск выполнил все пункты плана и получил примерно половину своих опционов. А что такое опционы на акции? Это акции во владении компании, которые Маск может купить по фиксированной цене в районе $70 (напомним, сейчас они стоят около $1100).

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Продавая одну акцию Tesla на эти деньги, Маск покупал примерно 15 опционных акций и продавал их по цене на бирже ($1200), и в конечном итоге вышел в плюс.