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Илон Маск продал 12.1 миллиона акций Tesla
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Да, сейчас Илон Маск владеет на 600 тысяч акций Tesla больше, чем 7 ноября, когда он продал первый пакет своих акций. Так почему? 

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С 2018 года Маск перестал быть генеральным директором Tesla из-за скандала с манипулированием акций. В тот момент его заменили 2 новых CEO, а самому Маску была предложена схема, по которой он будет получать опционы на акции за выполненные планы, в первую очередь по поставкам. 

С момента заключения такого договора Маск выполнил все пункты плана и получил примерно половину своих опционов. А что такое опционы на акции? Это акции во владении компании, которые Маск может купить по фиксированной цене в районе $70 (напомним, сейчас они стоят около $1100). 

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Продавая одну акцию Tesla на эти деньги, Маск покупал примерно 15 опционных акций и продавал их по цене на бирже ($1200), и в конечном итоге вышел в плюс.

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VRoman
19:25
Читай внимательнее. Продавая одну акцию за 1100 баксов он покупал ещё 15 штук по 70. Теперь у него одновременно и деньги есть, и акций ещё больше, чем когда либо.
Илон Маск продал 12.1 миллиона акций Tesla
Александр Воронков
19:25
И цену выше 30К в нашей рознице. Что сделаем ее непопулярной и у геймеров.
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