Беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 показаны на рендерах
Китайский производитель электроники OnePlus собирается выпустить новую модель наушников Buds Z2. Выход новинки, идейного продолжителя Buds Z, запланирован на октябрь. Год назад в продажу поступил предшественник беспроводного гаджета.
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Авторитетный инсайдер OnLeaks обнародовал рендерные изображения модели нового поколения. По его заверениям, они полностью отображают реальный внешний вид OnePlus Buds Z2.
В плане дизайна продемонстрированные наушники почти полностью повторяют предыдущую прошлогоднюю модель. Они слегка отличаются ушными вкладышами – у новых Buds Z2 они более изогнуты и лучше повторяют форму ушей. На корпусе расположено больше вырезов для микрофонов и датчиков. Беспроводные зарядные футляры у одной и другой модели тоже идентичны. В новых наушниках есть встроенная функция активного шумоподавления.
По всем признакам, между устройством 2020 года и намеченным продуктом будет минимум технических отличий. В некоторых источниках высказывают предположения, что цветовая гамма будет более разнообразная – предыдущая модель вышла только в белом цвете. Новые беспроводные наушники Buds Z2 выйдут в тот же день, на который назначена премьера ожидаемого смартфона 9RT.
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