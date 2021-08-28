У Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro стали появляться проблемы с динамиками
Apple объявила о новой программе обслуживания 6,1-дюймовых iPhone с прошлого года. Оказывается, устройства iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года, подвержены проблемам с динамиком. Apple заявляет, что компонент модуля звукового приемника, расположенный за выемкой, может выйти из строя.
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Компания из Купертино заявляет, что проблема с динамиком должна возникать только на небольшом проценте телефонов. Тем не менее, Apple потребовалось семь месяцев, чтобы исправить неисправный компонент.
Итак, если вы плохо слышите, когда звоните или получаете звонок, то эта неисправность коснулась и вас. Для гарантийного ремонта вам всего лишь нужно обратиться к авторизованному поставщику услуг Apple. Обратите внимание, что Apple предлагает сделать резервную копию вашего iPhone в iCloud, прежде чем отправлять его в ремонт.
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