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Apple объявила о новой программе обслуживания 6,1-дюймовых iPhone с прошлого года. Оказывается, устройства iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года, подвержены проблемам с динамиком. Apple заявляет, что компонент модуля звукового приемника, расположенный за выемкой, может выйти из строя.

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Компания из Купертино заявляет, что проблема с динамиком должна возникать только на небольшом проценте телефонов. Тем не менее, Apple потребовалось семь месяцев, чтобы исправить неисправный компонент.

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Итак, если вы плохо слышите, когда звоните или получаете звонок, то эта неисправность коснулась и вас. Для гарантийного ремонта вам всего лишь нужно обратиться к авторизованному поставщику услуг Apple. Обратите внимание, что Apple предлагает сделать резервную копию вашего iPhone в iCloud, прежде чем отправлять его в ремонт.