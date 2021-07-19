На российском рынке анонсирован новый iPhone 13 Eco с различными ароматами
Фирма Caviar, выпускающая эксклюзивные и очень дорогие разновидности популярных гаджетов, в этот раз готовится к выпуску новой серии iPhone. Российский производитель премиум класса продемонстрировал новый iPhone 13 Pro. Новая линейка будет позиционироваться как «зеленая» и уже имеет соответствующее наименование – Есо.
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В качестве элементов дизайна и украшений в новой коллекции создателями были использованы частички молотых кофейных зерен, ваниль, а также различные цветы, такие как розы, васильки и ромашки. Сам корпус смартфона будет выполнен из красного дерева. По словам представителей компании, все природные материалы, использованные в работе, соединялись с основой только с помощью безопасных веществ, не содержащих биоцидов и растворителей.
Всего на данный момент в линейке анонсировано четыре модели смартфонов. По заверениям Caviar, все ароматы должны сохраняться на протяжении первых 3 месяцев, после чего они могут быть восстановлены, правда, не уточняется как именно. Модели предназначены для iPhone 13 Pro, но заказать такое оформление можно будет и на iPhone 12.
Всего в лимитированной коллекции будет представлено 99 экземпляров каждого образца. Стоимость будет варьироваться от 360 000 до 375 000 рублей.
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