Страница смартфона Samsung Galaxy M21 (2021) появилась на сайте интернет-магазин до презентации
Новый смартфон от Samsung еще не был официально представлен, но страницу продажи Galaxy M21 уже можно найти на сайте Amazon. На изображениях в рекламных объявлениях можно разглядеть не только внешний вид и дизайн будущего смартфона, но и более подробно ознакомиться с его основными техническими характеристиками, а также узнать дату поступления в продажу.
реклама
Согласно инсайдерам, новый продукт от Samsung, чей выход запланирован на 2021 год, будет оснащен дисплеем Super AMOLED 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и каплевидной выемкой для передней камеры. Будущий смартфон, как и многие другие модели Samsung, будет обладать сканером для отпечатка на задней панели, а заявленная мощность аккумулятора составит 6 000 мАч.
Также новый Samsung Galaxy будет включать в себя сенсор Samsung GM2 в 48 Мп. Информации об особенностях дополнительных датчиков пока не поступало, но, если верить слухам, М21 2021 года будет оснащен 8-мегаписксельным сверхширокоугольным модулем и датчиком глубины на 5 Мп.
На данный момент известно о двух цветовых решениях корпуса – черном и голубом. Релиз М21 заявлен на 21 июля, но информации о будущей стоимости новинки пока нет.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила