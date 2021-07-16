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Новый смартфон от Samsung еще не был официально представлен, но страницу продажи Galaxy M21 уже можно найти на сайте Amazon. На изображениях в рекламных объявлениях можно разглядеть не только внешний вид и дизайн будущего смартфона, но и более подробно ознакомиться с его основными техническими характеристиками, а также узнать дату поступления в продажу.

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Согласно инсайдерам, новый продукт от Samsung, чей выход запланирован на 2021 год, будет оснащен дисплеем Super AMOLED 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и каплевидной выемкой для передней камеры. Будущий смартфон, как и многие другие модели Samsung, будет обладать сканером для отпечатка на задней панели, а заявленная мощность аккумулятора составит 6 000 мАч.

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Также новый Samsung Galaxy будет включать в себя сенсор Samsung GM2 в 48 Мп. Информации об особенностях дополнительных датчиков пока не поступало, но, если верить слухам, М21 2021 года будет оснащен 8-мегаписксельным сверхширокоугольным модулем и датчиком глубины на 5 Мп.

На данный момент известно о двух цветовых решениях корпуса – черном и голубом. Релиз М21 заявлен на 21 июля, но информации о будущей стоимости новинки пока нет.