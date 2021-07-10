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Фирма Japan Display (JDI) заявила о своем намерении выставить на продажу одну из своих дочерних фирм KOE, которая занимается в первую очередь производством жидкокристаллических дисплеев. Покупатель уже известен – это Wistron, компания из Тайваня, занимающаяся сборкой электронных приборов. Известна и сумма покупки – в районе 72 млн долларов.

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По условиям соглашения между сторонами JDI по-прежнему сможет заказывать у KOE изготовление ЖК-экранов, предназначенных для машин и промышленной техники. Обе стороны соглашения выражают надежду, что все формальности будут завершены к зиме 2021 года.

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О будущей сделке рассказал представитель японской компании, которая в последнее время испытывает заметные финансовые трудности. Одним из вариантов их преодоления является распродажа своих активов с целью снижения расходов. В 2020 году Japan Display уже продала свой завод в Японии, не приносивший большого дохода, фирме Sharp. Однако, несмотря на это, прошедший финансовый год, который завершился в марте, компания все равно закончила с большими убытками.