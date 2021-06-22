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После многочисленных утечек и слухов компания Lenovo наконец-то выпустила смартфон Lenovo K13 Note. В настоящее время устройство доступно для продажи на российском рынке.

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Телефон выглядит как обновленная модель Moto G10. Говоря о характеристиках недавно выпущенного K13 Note, он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, 48-мегапиксельной четырехкамерной камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. В смартфоне установлен чипсет Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Давайте заранее ознакомимся с ценами, подробными техническими характеристиками и информацией о доступности Lenovo K13 Note.

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Lenovo K13 Note доступен в цветах Aurora Grey и Pearl Sakura. Устройство доступно только в конфигурации с одной оперативной памятью 4 ГБ и хранилищем 128 ГБ. Цена Lenovo K13 Note в России начинается от 12 490 рублей. В настоящее время устройство доступно для продажи на официальном сайте Lenovo в России.

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Lenovo K13 Note оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD + 1600 x 720 пикселей. Панель дисплея имеет соотношение сторон 20: 9 и стандартную частоту обновления 60 Гц. Смартфон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 460 и поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он также имеет возможность поддержки карты microSD для дальнейшего расширения хранилища. Что касается программного обеспечения, K13 Note работает под управлением Android 11. На задней панели телефона находится физический датчик отпечатков пальцев.

Что касается фотовозможностей, то K13 Note оснащен четырехкамерной установкой, которая состоит из основной камеры на 48 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП, датчика глубины на 2 МП и макросъемки на 2 МП. На лицевой стороне устройства установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Емкостью аккумулятора составляет 5000 мАч.

Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth v5.0, GPS, NFC, FM-радио, аудиоразъем 3,5 мм и USB Type-C. 2.0 порт.

K13 Note имеет размеры 165,2 x 75,7 x 9,1 мм и весит около 200 граммов.