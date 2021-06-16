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Представлены смарт часы Mobvoi TicWatch E3 - Wear 4100 SoC, SpO2, IP68, Wear OS по цене 199$

Умные часы TicWatch E3 оснащены 1,3-дюймовым экраном, защищённым 2.5D-стеклом, и аккумулятором ёмкостью 380 мАч
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Mobvoi TicWatch 3 Pro был анонсирован в декабре прошлого года с множеством интересных функций, но при этом он довольно громоздкий и довольно дорогой. Теперь компания представляет TicWatch E3 на базе Wear OS - урезанную версию 3 Pro для решения обоих этих проблем.

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E3 лишен функции двойного дисплея, имеет более компактный 1,3-дюймовый экран и меньшую батарею на 380 мАч. Благодаря этому часы должны чувствоваться намного легче на запястье. Тем не менее, мощный процессор Qualcomm Wear 4100 SoC в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти остаются на борту.

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Датчики насыщения крови кислородом, VO2Max, акселерометр, гироскоп, GPS и NFC все также присутствуют в этих смарт часах. Кроме всего этого есть встроенный динамик и микрофон.

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Часы поставляются с тремя разными расцветками ремешков - черным, желтым и синим. Шасси сделано из пластика, что позволило снизить вес до 32 г. Цена E3 на 100 долларов ниже, чем у его более мощного собрата - 199 долларов и уже доступны для заказа.

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умные часы mobvoi snapdragon wear 4100 ticwatch e3
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