Представлены смарт часы Mobvoi TicWatch E3 - Wear 4100 SoC, SpO2, IP68, Wear OS по цене 199$
Mobvoi TicWatch 3 Pro был анонсирован в декабре прошлого года с множеством интересных функций, но при этом он довольно громоздкий и довольно дорогой. Теперь компания представляет TicWatch E3 на базе Wear OS - урезанную версию 3 Pro для решения обоих этих проблем.
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E3 лишен функции двойного дисплея, имеет более компактный 1,3-дюймовый экран и меньшую батарею на 380 мАч. Благодаря этому часы должны чувствоваться намного легче на запястье. Тем не менее, мощный процессор Qualcomm Wear 4100 SoC в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти остаются на борту.
Датчики насыщения крови кислородом, VO2Max, акселерометр, гироскоп, GPS и NFC все также присутствуют в этих смарт часах. Кроме всего этого есть встроенный динамик и микрофон.
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Часы поставляются с тремя разными расцветками ремешков - черным, желтым и синим. Шасси сделано из пластика, что позволило снизить вес до 32 г. Цена E3 на 100 долларов ниже, чем у его более мощного собрата - 199 долларов и уже доступны для заказа.
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