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Сегодня стала известна об использовании WhatsApp на нескольких устройствах. По словам босса Facebook Марка Цукерберга «эта функция скоро появится и будет работать на четырех устройствах одновременно».

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Цукерберг сообщил об этом WaBetaInfo - это источник, который все чаще делится преждевременной информацией о WhatsApp. В ближайшие месяцы эта функция должна уже появится. Вполне вероятно, что сначала эта опция будет представлена пользователям бета-версии.

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В настоящее время WhatsApp работает на смартфонах и компьютерах через WhatsApp Web. Для этого вашему телефону необходимо активное подключение к Интернету. В будущем в этом больше не будет необходимости, поэтому вы можете продолжать пользоваться приложением, даже если у вашего смартфона нет интернета. По словам Цукерберга, это была самая большая техническая проблема, но теперь она решена.

Еще неизвестно, есть ли ограничения на тип используемых вами устройств. Например, можно ли использовать его на четырех смартфонах или четырех ноутбуках одновременно.

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Это не единственная функция, которую мы можем ожидать. Например, будет режим, в котором каждое сообщение из чата исчезает через установленный период. Согласно Facebook, это обеспечивает больше конфиденциальности.

Третья грядущая новинка - возможность просматривать контент только один раз. Таким образом, если вы отправляете фото или видео, получатель может увидеть их только один раз, после чего они исчезнут.