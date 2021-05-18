Представители POCO поведали о характеристиках M3 Pro 5G: MediaTek Dimensity 700, аккумулятор 5000mah
Накануне презентации представители POCO опубликовали новые тизеры, посвященные модели POCO M3 Pro 5G. Представленные технические характеристики были дополнены инсайдерами, которые раскрыли информацию о марке процессора, а также рассказали о других его характеристиках.
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По заявлению производителя, емкость встроенного аккумулятора POCO M3 Pro 5G с поддержкой 18-ваттной технологии быстрой зарядки составит 5000 мАч. На задней панели устройства разместится модуль основной камеры, включающий три сенсора с максимальным разрешением 48 мегапикселей. Также бренд сообщил, что смартфон будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц.
Согласно инсайдерской информации, «сердцем» устройства станет мобильная платформа MediaTek Dimensity 700, при этом смартфон будет представлен в двух версиях: с 6 и 8 ГБ оперативной памяти.
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Также новинка будет иметь двухцветный корпус. Презентация устройства состоится 19 мая 2021 года.
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