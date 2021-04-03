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Фитнес-браслет Huawei Band 6: датчик SpO2 и 96 режимов тренировок

Huawei официально представила на мировом рынке фитнес-браслет Huawei Band 6, который получил большой экран и множество удобных функций. Он составит конкуренцию браслету Xiaomi Mi Band 6, который был представлен на этой неделе
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После небольшой паузы с момента анонса Huawei Band 4 в 2019 году Huawei готова к обновлению. Компания пропускает номер 5 и сразу переходит к 6.

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AMOLED-дисплей с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 194 x 368 пикселей на Huawei Band 6 - это большой шаг вперед по сравнению с 0,96-дюймовым ЖК-дисплеем на Huawei Band 4. Huawei обещает огромное разнообразие циферблатов, доступных через приложение Watch Face Store. Новый дизайн также отличается очень тонкими рамками и соотношением экрана к корпусу 64%. Хотя, в отличие от Xiaomi, Huawei по-прежнему выбрала более традиционный прямоугольный форм-фактор, а не форму таблетки.

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Huawei Band 6 весит всего 18 граммов. Его корпус имеет размеры 43 × 25,4 × 10,99 мм, одну боковую кнопку для навигации и рассчитан на водонепроницаемость 5 атм. Срок службы батареи до двух недель при регулярном использовании или до 10 дней при интенсивном использовании, а зарядка осуществляется с помощью магнитного зарядного устройства. Huawei также отмечает, что всего 5 минут зарядки должно хватить на 2 дня работы.

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Что касается датчиков, Huawei Band 6 будет предлагать непрерывный мониторинг кислорода в крови. Кроме того, мониторинг сердечного ритма TruSeen 4.0, мониторинг сна TruSleep 2.0 и мониторинг давления TruRelax 2.0. Он также будет контролировать здоровье сердца и проверять риски апноэ во сне.

Huawei Band 6 будет поддерживать 96 различных спортивных режимов. Другие дополнительные функции включают поддержку NFC для оплаты, а также считывание карты контроля доступа, стандартное уведомление, оповещения о звонках и сообщениях с подключенного телефона, а также удаленный затвор камеры и элементы управления воспроизведением музыки.

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Huawei Band 6 выпускается в четырех цветах: Amber Sunrise, Forest Green и Graphite Black. Он совместим с телефонами под управлением Android 6.0 или iOS 9.0 или новее и поддерживает Bluetooth 5.0. Huawei Band 6 будет доступен для покупки с 4 апреля за 53$.

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