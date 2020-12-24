Ожидаемые характеристики Samsung Galaxy A72 4G: Snapdragon 720G и 8 ГБ ОЗУ
В преддверии запуска смартфон Samsung Galaxy A72 был замечен на сайте сертификации Geekbench. Galaxy A72 был указан в Geekbench 5 под номером модели SM-A725F. Были раскрыты некоторые ключевые характеристики и функции Galaxy A72 4G.
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Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, такой же, как и у Galaxy A52. Устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 11 на оболочке One UI 3.0.
Galaxy A72 4G будет оснащен графическим процессором Adreno 618.
Устройство набрало 549 в одноядерном режиме и 1637 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5.
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Компания Samsung пока не объявила официальную дату запуска Galaxy A72 4G.
Samsung может выпустить модели Galaxy A72 с 4G и 5G модулем.
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Рендеры показывают, что модель 5G будет иметь градиентную отделку сзади. Внутри прямоугольного модуля будет установлена квадрокамера.
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В Galaxy A72 5G будет установлен 6,7-дюймовый дисплей с вырезом в центре верхней части. Предварительная стоимость будет порядка 599 долларов.
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