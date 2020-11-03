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Samsung планирует договориться с Xiaomi и Oppo об использовании Exynos

Смартфоны Xiaomi и Oppo скоро будут выпускаться на чипсете Exynos
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Samsung планирует расширить список клиентов Exynos, добавив Xiaomi и Oppo, наряду с vivo. Уже в первой половине 2021 года мы увидим бюджетные телефоны двух китайских производителей на базе будущих SoC Exynos.

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Согласно отчету, и Xiaomi, и Oppo испытывают трудности с поиском достаточного количества наборов микросхем для достижения своих целей по расширению производства и поэтому прибегли к серии Exynos от Samsung в качестве решения. Конкурентоспособная цена на оборудование также упоминается как основная причина, по которой Xiaomi и Oppo решили выбрать чипсеты Samsung.

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Samsung с чипсетом Exynos хочет заключить сделку с Xiaomi и Oppo.

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В этом году vivo уже начали сотрудничество с Samsung, представив Exynos 980 на vivo S6 5G, а также Exynos 880 на vivo Y70s. 12 ноября Samsung планирует представить свой чипсет среднего класса Exynos 1080, который дебютирует на Vivo X60.

Мы также получили информацию о том, что Exynos 981 SoC находится в разработке. Скорее всего, именно он появится в телефонах Xiaomi и Oppo.

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