В основе новой разработки — китайские ядра LoongArch 664 от корпорации Loongson Technology

Специалисты издания CNews обнаружили в финансовой отчётности компании «Трамплин электроникс» информацию о получении крупного займа на развитие нового российского процессора «Иртыш». Из опубликованных документов следует, что в 2025 году создатели микрочипа привлекли 1,3 миллиарда рублей, которые, вероятнее всего, поступили от единственного владельца предприятия — фирмы «Трамплин холдинг». Представители разработчика пока отказываются отвечать на вопросы журналистов о сроках реализации проекта и точном распределении полученных инвестиций.

Отраслевые эксперты отмечают, что выделенной суммы хватит лишь на выпуск нескольких тысяч готовых изделий, тогда как полноценное создание сложной архитектуры с нуля, обычно требует десятков миллиардов рублей. Именно поэтому инженеры «Трамплин электроникс» решили пойти по пути лицензирования и взяли за основу новейшие китайские ядра LoongArch 664 от корпорации Loongson Technology. Примечательно, что власти КНР ещё в конце 2022 года строго запретили экспорт этих стратегически важных технологий, но это не помешало российским специалистам получить право на независимое развитие архитектуры.

Над перспективным проектом трудится команда специалистов, часть из которых ранее проектировала чипы линейки «Эльбрус» в компании МЦСТ. Инженеры уже анонсировали четыре серверных устройства, среди которых выделяется флагманская 64-ядерная модель «Иртыш С664» с пиковой тактовой частотой 2 ГГц и поддержкой до двух терабайт оперативной памяти. Создатели заявляют, что по уровню производительности эта новинка сможет полноценно конкурировать с системами на базе четырёх процессоров Intel Xeon Silver 4310. Само кремниевое производство, руководство планирует разместить на территории неназванной дружественной страны, оставив в России только финальную упаковку кристаллов в корпуса.

Получение первых инженерных образцов и полноценный выход оборудования на внутренний рынок запланированы на 2027 год. Главным финансовым покровителем этого технологического стартапа выступает омский предприниматель Святослав Капустин, которому принадлежит подавляющая часть акций головного холдинга.