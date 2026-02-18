В продажу аппарат поступит с 11 марта, но предзаказы открываются уже сегодня, 18 февраля.

Компания Google официально представила смартфон Pixel 10a, оснащённый процессором от более дорогой серии аппаратов Pixel 9 (включая Pixel 9a). Новинка поддерживает широкий набор ИИ-функций, который прежде являлся отличительной особенностью более дорогостоящих смартфонов от Google.

Технические характеристики Pixel 10a выглядят следующим образом:

процессор: Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2;

оперативная память: 8 Гбайт

дисплей: 6,3-дюймовый дисплей Actua (частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит);

основная камера: 48 МП широкоугольная (f/1.7);

сверхширокоугольная камера: 13 Мп (угол обзора 120 градусов);

фронтальная камера: 13 Мп (угол обзора 96,1 градуса);

защита от пыли и воды по стандарту IP68, защитное стекло Gorilla Glass 7i;

аккумулятор: 5100 мАч (30 часов работы от одной зарядки при обычном использовании, 120 часов в режиме экстремального энергосбережения);

зарядка: поддержка проводной зарядки мощностью до 30 Вт.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 16, производитель обещает выпускать для него обновления в течение последующих семи лет. Производитель также обеспечит будущим владельцам аппарата доступ к помощнику Gemini Live, а также функции Camera Coach. Последняя поможет с помощью встроенных алгоритмов правильно кадрировать фотографии.

Google Pixel 10a будет доступен по цене $499, в продажи он должен быть в бледно-зелёном, розовом, лавандовом и сером цветах. Предзаказы открываются уже сегодня, 18 февраля, а первые покупатели станут его получать с 11 марта. Когда аппарат появится в России – предсказать сложно.