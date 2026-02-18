Сайт Конференция
apprenticebase
Google Pixel 10a представлен официально: процессор от Pixel 9 и поддержка ИИ-функций за $499
В продажу аппарат поступит с 11 марта, но предзаказы открываются уже сегодня, 18 февраля.

Компания Google официально представила смартфон Pixel 10a, оснащённый процессором от более дорогой серии аппаратов Pixel 9 (включая Pixel 9a). Новинка поддерживает широкий набор ИИ-функций, который прежде являлся отличительной особенностью более дорогостоящих смартфонов от Google. 

Технические характеристики Pixel 10a выглядят следующим образом:

  • процессор: Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2;
  • оперативная память: 8 Гбайт
  • дисплей: 6,3-дюймовый дисплей Actua (частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит);
  • основная камера: 48 МП широкоугольная (f/1.7);
  • сверхширокоугольная камера: 13 Мп (угол обзора 120 градусов);
  • фронтальная камера: 13 Мп (угол обзора 96,1 градуса);
  • защита от пыли и воды по стандарту IP68, защитное стекло Gorilla Glass 7i;
  • аккумулятор: 5100 мАч (30 часов работы от одной зарядки при обычном использовании, 120 часов в режиме экстремального энергосбережения);
  • зарядка: поддержка проводной зарядки мощностью до 30 Вт.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 16, производитель обещает выпускать для него обновления в течение последующих семи лет. Производитель также обеспечит будущим владельцам аппарата доступ к помощнику Gemini Live, а также функции Camera Coach. Последняя поможет с помощью встроенных алгоритмов правильно кадрировать фотографии.

Google Pixel 10a будет доступен по цене $499, в продажи он должен быть в бледно-зелёном, розовом, лавандовом и сером цветах. Предзаказы открываются уже сегодня, 18 февраля, а первые покупатели станут его получать с 11 марта. Когда аппарат появится в России – предсказать сложно. 

#смартфоны #google #google pixel 10a
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Котэ
19:46
Какой автор, такие у него и платы.
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
TargetNarcosis
19:45
О, я 1%. Моя игровая эпоха началась с игр из журнала Моделист-конструктор для МК-61.
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
tHE-CROWD
19:45
> Но проблема нестандартных разрешений в том, что они нестандартные. Потому в качестве отправной точки возьмём 640x360. Так мы получим наилучшую совместимость ценой малой доступной площади для размеще...
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
lighteon
19:28
1. Half-life 2 специфичная игра для теста. Она оптимизирована под Pentium III и насквозь не переваривает Pentium IV/D и Geforce FX. Плюс нужно самому записывать демку с грамотным выбором сцены для вто...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
tHE-CROWD
19:25
Вы просто отметаете все аргументированные доводы как "мне не нравится", а то, что "оно работает" сразу списываете как агрессию. Простите, но мне вас... хотел сказать "искренне жаль", но это значит по...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
tHE-CROWD
19:21
ASRock x570 ProX давно залежалась но их море. А уж бракованных, так пруд-пруди.
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
tHE-CROWD
19:18
1. Dangerous Dave 2. Fallout 1/2/Arcanum 3. System Shock 2 4. Fable 1/3 5. Horizon Zero Dawn+
Пять по-настоящему удививших меня игр
tHE-CROWD
19:14
> И, опять же, нет статистики чтения/записи на диск. Первое. Неправильно выбран объект для теста. HL/HL2 - наиболее распространенный. Второе. Тест на ничем и никак. Третье. Даже в объективной реально...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
VDone
19:13
А, я понял, все должны работать также хреново как и почта России "работать по тем же правилам, что и «Почта России»"
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
tHE-CROWD
19:09
Вот уж бред от начала и до конца. Во-первых, у меня когда-то была целая "ферма" из Node 304. Точное количество не скажу, но зато скажу, что, после 2 лет работы все комплектующие были распроданы в сос...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
