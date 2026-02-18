Компания Google официально представила смартфон Pixel 10a, оснащённый процессором от более дорогой серии аппаратов Pixel 9 (включая Pixel 9a). Новинка поддерживает широкий набор ИИ-функций, который прежде являлся отличительной особенностью более дорогостоящих смартфонов от Google.
Технические характеристики Pixel 10a выглядят следующим образом:
- процессор: Google Tensor G4 с сопроцессором безопасности Titan M2;
- оперативная память: 8 Гбайт
- дисплей: 6,3-дюймовый дисплей Actua (частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит);
- основная камера: 48 МП широкоугольная (f/1.7);
- сверхширокоугольная камера: 13 Мп (угол обзора 120 градусов);
- фронтальная камера: 13 Мп (угол обзора 96,1 градуса);
- защита от пыли и воды по стандарту IP68, защитное стекло Gorilla Glass 7i;
- аккумулятор: 5100 мАч (30 часов работы от одной зарядки при обычном использовании, 120 часов в режиме экстремального энергосбережения);
- зарядка: поддержка проводной зарядки мощностью до 30 Вт.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 16, производитель обещает выпускать для него обновления в течение последующих семи лет. Производитель также обеспечит будущим владельцам аппарата доступ к помощнику Gemini Live, а также функции Camera Coach. Последняя поможет с помощью встроенных алгоритмов правильно кадрировать фотографии.
Google Pixel 10a будет доступен по цене $499, в продажи он должен быть в бледно-зелёном, розовом, лавандовом и сером цветах. Предзаказы открываются уже сегодня, 18 февраля, а первые покупатели станут его получать с 11 марта. Когда аппарат появится в России – предсказать сложно.