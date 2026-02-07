Сама Intel ещё не делала никаких официальных анонсов, но инсайдеры не дремлют.

Профильный инсайдер с ником HXL раскрыл дату выхода обзоров неанонсированных процессоров линейки Intel Core Ultra 200S Plus. Если его информация окажется в итоге верной, то эмбарго на публикацию материалов спадёт 23 марта 2026 года.

Источник изображения: VIdeocardz

В сообщении HXL отдельно указывается, что обзоры появятся только на две модели для настольных компьютеров: Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, а также их KF-модификаций без активированных интегрированных GPU.

Журналисты издания Videocardz напоминают, что сама Intel ещё официально не представила новое поколение процессоров, равно как и не публиковала график выхода обзоров. Поэтому 23 марта — дата весьма условная и ничем не подкреплённая.

Также появилась информация о том, что Intel отменила релиз Core Ultra 9 290K Plus. Этот слух подтвердили сразу два независимых источника, но производитель, как вы понимаете, тоже не дал по этому поводу никаких комментариев.

Core Ultra 9 290K Plus должен был получить 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер, а также аналогичный с Core Ultra 9 285K уровень энергопотребления.