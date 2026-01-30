Рост постоянен, однако неравномерен: к примеру, в 2023 году две трети рынка приходилось на столицу, хотя компьютерными играми в той или иной мере увлекается уже практически каждый второй житель страны.

Аналитики Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы прогнозируют, что в ближайшие десять лет отечественный рынок интерактивных развлечений ждёт кратный рост. Согласно их расчётам, к 2035 году граждане будут тратить на покупку игр порядка 544 млрд рублей ежегодно.

Источник изображения: Embark Studios

В позапрошлом году (за прошлый статистику пока ещё не подводили) индустрия уже продемонстрировала уверенную динамику: по сравнению с 2023 годом объём рынка увеличился на 7,5%. Суммарно пользователи вложили в покупку компьютерных и мобильных игр более 173 млрд рублей, причём львиная доля этих расходов — около 70% — пришлась на жителей столицы. Сейчас геймингом увлекается практически каждый второй житель страны, а общая аудитория достигла отметки в 87 миллионов человек.

Если же учитывать траты не только на цифровой контент, но и на сопутствующие товары, то цифры выглядят ещё внушительнее. Покупка «железа» и специализированного оборудования для киберспорта довела общие расходы россиян в этой сфере до 380 млрд рублей за прошлый год.

Эксперты полагают, что достичь прогнозируемых показателей в полтриллиона рублей удастся благодаря активной поддержке отечественных разработчиков. Специалисты связывают такие оптимистичные ожидания с успехами внутренних студий и постепенным замещением иностранных технологий собственными решениями. Ставку делают на появление новых российских хитов, а также на запуск крупных инфраструктурных проектов, примером которых служит столичный кластер разработки видеоигр и анимации.