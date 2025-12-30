В среднем машины станут дороже на полпроцента, но бюджетные модели прибавят в стоимости ощутимее всего.

Крупнейший российский производитель машин объявил об изменении стоимости своих автомобилей с 1 января 2026 года. Руководство завода решило переписать ценники на весь модельный ряд Lada, объясняя это инфляцией и новыми налогами. Официально заявленное среднее подорожание кажется незначительным (всего 0,5%), но для тех, кто планировал купить автомобиль в самой простой комплектации, цифры выглядят иначе.

Больше всего вырастет цена на самую доступную модель в линейке – это мы про Lada Granda, конечно же. За базовую версию авто теперь придётся отдать 850 тысяч рублей, что сразу на 13% больше прежней стоимости. Если же смотреть на семейство «Гранты» целиком, включая дорогие комплектации, то там рост оказался более плавным — в среднем на 1,9%.

Корректировка цен затронула и главную новинку уходящего года — Lada Iskra. Её минимальная цена увеличилась на 2,2% и достигла 1 миллиона 277 тысяч рублей. Не обошли вниманием и внедорожники: семейства Niva Legend и Niva Travel стали дороже примерно на 1,8% и 1,9% соответственно.

Меньше всего изменения коснулись флагманской серии, но они сами по себе считаются дорогими с учётом качества — на заводе утверждают, что стоимость Lada Vesta осталась практически на прежнем уровне. Обновлённая версия 2026 года с дополнительным оборудованием обойдётся покупателям в 1 миллион 581 тысячу рублей. Ранее президент компании Максим Соколов отмечал, что в течение прошлого года реальные цены на машины удавалось держать даже ниже обычного уровня за счёт различных акций и скидок.