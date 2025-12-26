Инсайдеры также уточняют, что 2026 год пройдёт без крупных анонсов, поскольку компания сосредоточится на производстве и внедрении новых технологий.

Поклонникам AMD придётся набраться терпения, так как следующее крупное обновление линейки видеокарт Radeon ожидается не так скоро, как хотелось бы. По информации авторитетного инсайдера Kepler_L2, релиз архитектуры RDNA 5 запланирован лишь на середину 2027 года. Судя по всему, весь 2026 год пройдёт без громких премьер, поскольку всё это время должно уйти на отладку производственных процессов и накопление складских запасов перед массовым запуском.

Инженеры AMD уже определились с производственным партнёром и технологией изготовления кристаллов. Вопреки слухам о возможном сотрудничестве с корейской Samsung, чипы будут выпускать на заводах тайваньской TSMC по передовому техпроцессу N3P. Это улучшенная версия 3-нанометровой литографии, которая, как заявляют журналисты, должна продемонстрировать заметный скачок в производительности по сравнению с нынешними решениями: скорость работы транзисторов вырастет на 18%, а энергопотребление при тех же задачах снизится более чем на треть.

Сама архитектура претерпит кардинальные изменения ради повышения производительности в сложных задачах. В будущих графических процессорах планируют внедрить систему «универсального сжатия» данных для разгрузки памяти, а также специальные «нейронные массивы», которые позволят вычислительным блокам работать согласованно, подобно единому ИИ-движку. Кроме того, появятся выделенные ядра Radiance Cores для ускорения трассировки лучей. Примечательно, что эти же технологии лягут в основу аппаратной начинки для игровых консолей следующего поколения от Sony и Microsoft.

Ну, и не будем забывать, что текущая ситуация на рынке комплектующих (цены на оперативную память и SSD, на очереди видеокарты) также вносит свои коррективы в планы производителей. Глобальный дефицит и рост цен на чипы памяти, вызванный ажиотажным спросом со стороны операторов систем искусственного интеллекта, заставляет вендоров действовать осторожно. В таких условиях выпуск промежуточных обновлений для геймеров кажется маловероятным событием, поэтому до 2027 года игрокам, скорее всего, придётся довольствоваться существующими моделями от AMD.