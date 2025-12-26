Сайт Конференция
apprenticebase
Видеокарты AMD на базе RDNA 5 выйдут только в середине 2027 года из-за дефицита памяти и не только
Инсайдеры также уточняют, что 2026 год пройдёт без крупных анонсов, поскольку компания сосредоточится на производстве и внедрении новых технологий.

Поклонникам AMD придётся набраться терпения, так как следующее крупное обновление линейки видеокарт Radeon ожидается не так скоро, как хотелось бы. По информации авторитетного инсайдера Kepler_L2, релиз архитектуры RDNA 5 запланирован лишь на середину 2027 года. Судя по всему, весь 2026 год пройдёт без громких премьер, поскольку всё это время должно уйти на отладку производственных процессов и накопление складских запасов перед массовым запуском.

Инженеры AMD уже определились с производственным партнёром и технологией изготовления кристаллов. Вопреки слухам о возможном сотрудничестве с корейской Samsung, чипы будут выпускать на заводах тайваньской TSMC по передовому техпроцессу N3P. Это улучшенная версия 3-нанометровой литографии, которая, как заявляют журналисты, должна продемонстрировать заметный скачок в производительности по сравнению с нынешними решениями: скорость работы транзисторов вырастет на 18%, а энергопотребление при тех же задачах снизится более чем на треть.

Сама архитектура претерпит кардинальные изменения ради повышения производительности в сложных задачах. В будущих графических процессорах планируют внедрить систему «универсального сжатия» данных для разгрузки памяти, а также специальные «нейронные массивы», которые позволят вычислительным блокам работать согласованно, подобно единому ИИ-движку. Кроме того, появятся выделенные ядра Radiance Cores для ускорения трассировки лучей. Примечательно, что эти же технологии лягут в основу аппаратной начинки для игровых консолей следующего поколения от Sony и Microsoft.

Ну, и не будем забывать, что текущая ситуация на рынке комплектующих (цены на оперативную память и SSD, на очереди видеокарты) также вносит свои коррективы в планы производителей. Глобальный дефицит и рост цен на чипы памяти, вызванный ажиотажным спросом со стороны операторов систем искусственного интеллекта, заставляет вендоров действовать осторожно. В таких условиях выпуск промежуточных обновлений для геймеров кажется маловероятным событием, поэтому до 2027 года игрокам, скорее всего, придётся довольствоваться существующими моделями от AMD.

#amd #видеокарты #rdna 5
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Алексей Ковко
19:57
Кнопочный телефон - не гарантия защиты, от платных SMS, если прошивка кривая не защитит. Некоторые операторы считают владельцев кнопочных телефонов, как людей второго сорта. Зелёный оператор на букву ...
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
IRanPast
19:51
1. Нет доказательств, что у тебя есть 4080 - нет у тебя видеокарты. 2. Остальное вопли из петушиного угла
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
George Mendel
19:47
Лучше использовать компьютер как универсальное устройство - он и PlayStation и Xbox, Мультимедиа центр и ещё +++ Всё что душа захочет! 🦁🏓
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
George Mendel
19:45
Послушайте я на своём современном компьютере с Windows 11 запускаю игры, которые когда-то на Windows XP играл, даже режим совместимости не нужно включать! 🦁🏓
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
shuler37
19:42
Вот именно что одна сапфир и уже первые ласточки. Да и то по сравнению с зелёными, там продажи мизерные. Я смотрю какое то существо опять ботов запустило. О как, прям на глазах накидывают. Подозрева...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
George Mendel
19:40
Зато PlayStation в компьютер вполне помещается! 🦁🏓🎯 Весь+++
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
shuler37
19:38
А разъёмы чем то принципиально отличаются? Где один, там будут и остальные. Думаю про процент проданных карт nvidia и amd рассказывать не нужно. C 15 мая 2024 с опасным 12whpwr на 4080S. Всё жду когда...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
ark-bak
19:37
Всё хотят воевать. Дблблд.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
IRanPast
19:34
Ещё про случаи с красными картами будут? А тут реально до пожара был один шаг
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
IRanPast
19:33
Ещё у палит с таким разьёмом, но их походу вообще не берут
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
