В российских поездах дальнего следования с 2027 года будет доступен спутниковый интернет

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов объявил о том, что спутниковый интернет в поездах дальнего следования должен появиться уже к 2027 году. Со слов топ-менеджера, в настоящий момент подписан соответствующий контракт с партнёрами, которые имеют отношение к эксплуатации низкоорбитальной группировки спутников. Специально для ФПК уже изготовлен нужный образец приёмника для поездов компании.

Журналисты издания «Коммерсант» напоминают, что в мае 2024-го РЖД заключало контракт с «Бюро 1440» — аэрокосмической компанией, которая должна помочь в обеспечении пассажиров поездов дальнего следования интернетом больших скоростей. Партнёры договорились создать нужную платформу для передачи данных с помощью спутников.

Конкретно пользователю здесь может быть интересен тот факт, что скорость передачи данных в поездах РЖД, «прокачанная» с помощью упомянутого «Бюро 1440», должна вырасти буквально в 10 раз — с 100 Мбит/c до 1 Гбит/с. Передаваться она будет на специальный абонентский терминал. Такие устройства для приёма сигнала со спутника низкоорбитальной группировки будут устанавливаться в подвижных составах ФПК с 2027 года.