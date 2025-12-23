Несмотря на снижение объёмов реализации, российский автогигант продолжает наращивает свою долю на рынке, вытесняя китайских конкурентов

Российский рынок тяжёлых грузовиков переживает сложные времена, и даже крупнейший отечественный производитель «КамАЗ» готовится завершить год со снижением показателей реализации примерно на 20%. Вопреки отрицательной динамике в абсолютных цифрах, руководство автогиганта отмечает, что предприятие чувствует себя увереннее многих игроков, так как благодаря антикризисным мерам его рыночная доля к декабрю выросла до 32%, а к самому концу года должна достигнуть 33%.

Генеральный директор завода Сергей Когогин пока не видит предпосылок для скорого восстановления отрасли, прогнозируя общий объём продаж в 2025 году на отметке в диапазоне 52–55 тысяч машин. Аналогичным образом будут развиваться события и в 2026-м, к сожалению для участников рынка. Главными причинами затяжного спада продаж топ-менеджер «КамАЗ» называет высокую ключевую ставку и инфляцию, которые наложились на эффект перенасыщения рынка в 2023 году и затоваривание складов в 2024-м.

Ситуацию усугубляет финансовое положение самих перевозчиков, которые в первом полугодии столкнулись с падением тарифов на услуги сразу на 20%. По мнению главы автоконцерна, стоимость фрахта вряд ли быстро вернётся к прошлогодним значениям, а общий объём грузоперевозок по стране показывает лишь минимальный рост в пределах 2–4%, что совершенно не стимулирует транспортные компании обновлять парки техники.

Статистика независимых аналитиков подтверждает оценки промышленников: агентство «Автостат» фиксирует обвал в сегменте продаж тяжёлых грузовиков (свыше 16 тонн) за 11 месяцев сразу на 56% — до 41,8 тысячи реализованных единиц. Любопытно, что сильнее всего пострадали китайские бренды, чьи продажи рухнули на 66,5%, тогда как российские производители просели лишь на 21%, а белорусские поставщики потеряли 37% объёмов. Текущая конъюнктура рынка остаётся напряжённой: только в ноябре в России продали менее 4000 новых крупнотоннажных машин, но даже в таких условиях треть объёма осталась за продукцией из Набережных Челнов.