apprenticebase
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
Российский регион занял все три первые строчки в мировом погодном рейтинге, пока в Австралии стоит сорокаградусная жара

В Якутии снова зафиксировали самые низкие температуры в мире, к чему местные жители явно давно привыкли. Так, по данным Гидрометцентра России, именно здесь находятся три населённых пункта, которые за минувшие сутки оказались холоднее любых станций в Антарктиде или Гренландии, показав экстремальные даже для местных жителей значения.

Источник изображения: Вадим Скрябин/ ТАСС

Ниже всего столбики термометров опустились в городе Покровске, достигнув отметки в минус 51,7 градуса по Цельсию. Следом за ним идёт метеостанция Сухана в Оленёкском районе с показателем минус 49,4 градуса, а третье место досталось селу Крест-Хальджай, где мороз достиг 48,7 градуса ниже нуля. 

Пока на российском Дальнем Востоке всё замерзает, в Южном полушарии наблюдается обратная картина. Синоптики сообщают, что сейчас самые жаркие места планеты находятся в Австралии и Африке: в местечке Телфер на западе австралийского материка воздух раскалился до плюс 44,1 градуса, а в аэропорту Сиднея измерительные приборы показали 42,6 градуса тепла.

По сравнению с этими цифрами погода в столичном регионе России выглядит удивительно спокойной. Самым тёплым местом Подмосковья накануне стал посёлок Черусти с температурой плюс 1,6 градуса, и даже в самой холодной точке области (Кашире) ночные показатели температуры опустились лишь до минус 3,2 градуса, что, уж простите за очевидность, абсолютно несопоставимо с якутскими морозами.

#покровск #якутия #температура #морозы
Источник: tass.ru
