Судно способно перевозить любые грузы от зерна до металла и свободно проходить через шлюзы Волго-Донского канала.

Специалисты Российского морского регистра судоходства официально подтвердили успешное завершение ходовых испытаний нового сухогруза, построенного на верфях завода «Лотос» в Астраханской области. Инспекторы, которые осуществляли техническое наблюдение за всеми этапами строительства, удостоверились в надёжности систем корабля и его готовности к полноценной эксплуатации.

Судно относится к проекту RSD49 и отличается повышенной универсальностью, так как его трюмы приспособлены для транспортировки самого широкого спектра товаров - от зерна, угля и пакетированных пиломатериалов до металлолома и даже опасных грузов. Кроме того, конструкция позволяет брать на борт крупногабаритные и тяжеловесные объекты, что делает сухогруз востребованным в сложной логистике.

Главным преимуществом новинки стала способность работать в смешанном режиме плавания, эффективно связывая морские и речные маршруты. Инженеры спроектировали корпус так, чтобы корабль мог уверенно чувствовать себя в морских районах, но при этом по габаритам и водоизмещению свободно проходил через шлюзы ключевых водных артерий России, включая Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.