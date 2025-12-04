На протяжении ближайших шести месяцев машина будет тестироваться в особо тяжёлых погодных условиях на доставке тяжёлых грузов.

В Новом Уренгое произошла торжественная передача в эксплуатацию (пока ещё – опытно-промышленную) для ООО «Газпром добыча Ямбург» особо мощного седельного тягача «БАЗ». Данный грузовой автомобиль является полностью отечественной разработкой, и переданный экземпляр действительно считается первым в серии.

Доставка тягача от автопроизводителя «БАЗ» к месту его постоянной дислокации и дальнейшей эксплуатации велась буквально своим ходом. БАЗ S34A10 (так называется предсерийный прототип) отправился из Санкт-Петербурга прямиком в Новый Уренгой. Автомобиль выехал с завода и пересёк расстояние в 5 тысяч километров, по пути пройдя первое запланированное техобслуживание на отметке в 4 тысячи километров.

Журналисты местных СМИ сообщают, что новинку от «БАЗ» подрядят на доставку тяжёлых грузов в составе большого автопоезда в особо тяжёлых условиях. Производитель после самого факта передачи с себя ответственности не снимает, поскольку речь идёт об опытной технике. В ближайшие полгода тягач будет не просто выполнять свою работу, но предоставлять по данным в реальных условиях важные сведения для поставщика и заказчика. И последний по прошествии шести месяцев примет решение о возможности дальнейшего использования новинки на предприятиях «Газпрома».

Отличительной особенностью БАЗ S34A10 является уникальная независимая подвеска, которая полностью разработана российскими инженерами. Модульная конструкция позволяет производить замену вышедших из строя узлов и деталей в кратчайшие сроки — в тяжёлых погодных условиях это особенно критично.

Что касается самого завода «БАЗ», то данное предприятие ведёт производство грузовиков полного цикла. По заверению руководителей компании, уровень локализации здесь превышает 90%. В 2026 году он планирует поставить на рынок свыше 600 единиц крупногабаритной техники.