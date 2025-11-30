Только вот большинство чипов скупают крупные IT-компании для систем искусственного интеллекта, поэтому демарш обычных пользователей останется незамеченным.

В Сети набирает популярность призыв временно отказаться от покупки модулей оперативной памяти, который, скорее всего, ни на что не повлияет. Многие пользователи Reddit уверены, что организованный бойкот заставит производителей снизить цены, которые в последнее время стремительно ползут вверх. А вот уже отраслевые аналитики спешат разочаровать энтузиастов: такая акция обречена на провал, поскольку рыночные реалии кардинально изменились, и мнение рядовых покупателей теперь мало на что влияет.

Главная причина подобного скепсиса со стороны аналитиков кроется в структуре современного спроса на рынке компьютерных комплектующих. Если раньше геймеры и сборщики домашних ПК были ключевыми клиентами для многих производителей, то сейчас всё завязано на нейросетях и системах для их поддержки. Например, те же NVIDIA и AMD закупают колоссальные объёмы чипов для своих серверов и ускорителей вычислений. А производителям памяти в лице Samsung, SK hynix и Micron гораздо выгоднее отгружать дорогую память HBM для обучения нейросетей, чем обычные планки DDR5 для домашних компьютеров. Поэтому даже если розничные продажи полностью остановятся, финансовые показатели поставщиков практически никак не пострадают.

Здесь ещё стоит упомянуть пандемию Covid-19, после окончания которой спрос на электронику резко упал, и заводы, спасаясь от убытков, вынуждены были сокращать объёмы выпуска своей продукции. Переход на новый стандарт DDR5 тоже шёл медленно, так как старые платформы долго оставались актуальными, и люди не спешили обновляться. В итоге, когда началась настоящий бум ИИ, производственные линии поставщиков памяти просто не смогли быстро перестроиться под резко возросшие потребности рынка.

В сложившихся условиях эксперты советуют пользователям сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. Они прямо говорят, что если текущего объёма памяти хватает для повседневных задач, то с апгрейдом лучше повременить: переплачивать сейчас нерационально. Прогнозы на будущее пока неутешительные: аналитики ожидают, что напряжённость с поставками и высокие цены могут сохраниться вплоть до 2027 года.