Теперь не только Москва. А ещё это самые современные роверы четвёртого поколения.

Жители Санкт-Петербурга теперь могут получить продукты не из рук курьера, а прямо из грузового отсека беспилотного ровера. «Яндекс» официально запустил сервис роботизированной доставки в Северной столице, начав с Приморского района. Пока умные доставщики обслуживают только одну точку «Лавки» рядом с набережной реки Каменки, но уже с 1 декабря география расширится: роботизированные курьеры поедут ещё из четырёх локаций в этой же части города.

Планы у компании масштабные: в течение 2026 года количество складов с роботизированной доставкой в Петербурге хотят увеличить до пятидесяти. Более того, функционал роверов не ограничится продуктами — их собираются подключить к заказам из ресторанов через «Яндекс Еду» и к общей логистике «Яндекс Доставки». Весь проект реализуют совместно с городской администрацией, что должно помочь интегрировать технологии в городскую среду.

По петербургским тротуарам ездят модели четвёртого поколения, которые инженеры показали в конце октября. От предшественников они отличаются обновлённым лидаром, более мощной аппаратной начинкой и переработанной подвеской, которая помогает лучше преодолевать бордюры и «снежную кашу». Разработчики делают на эту версию особую ставку: речь идёт о первом устройстве, которое пойдёт в полноценную серию. К концу 2027 года парк таких машин планируют нарастить до 20 тысяч штук.

История беспилотной доставки «Яндекса» началась ещё в 2019 году в Москве, а сейчас роверы катаются уже в 21 районе столицы, а также Мурино и Иннополисе. За текущий год они уже выполнили свыше 250 тысяч заказов. Новая версия доставщика способна везти до 25 килограммов груза и проезжать на одном заряде около 70 километров со средней скоростью 4 км/ч. Кстати, последний параметр скоро могут закрепить законодательно: власти готовят правила, которые ограничат скорость роботов-доставщиков на тротуарах десятью километрами в час и обяжут компании оформлять на них страховку.