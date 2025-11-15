Это уже второй крупный штраф для компании за срыв сроков по госконтракту.

Российского разработчика микросхем НПЦ «Элвис» оштрафовали почти на 50 млн рублей за срыв первого этапа работ по созданию процессора для новейших боевых авиационных комплексов. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, компания просрочила сдачу эскизного проекта на 78 дней.

Причём, это уже далеко не первый подобный случай в практике «Элвиса». Журналисты российских СМИ напоминают, что ранее в этом году компания получала штраф, но куда более внушительный - на 89 млн рублей. Тогда причиной стала просрочка на два с половиной года в разработке другой важной микросхемы, предназначенной для беспилотников и промышленного оборудования.

Новый проект, за который теперь оштрафовали «Элвис», имеет стратегическое значение, поэтому и спрос соответствующий. Речь идёт о создании сложнейшего чипа, который должен стать ключевым компонентом в электронике для боевой авиации нового поколения. По словам экспертов, на базе подобных процессоров можно будет создавать компактные и мощные бортовые системы, способные одновременно обрабатывать информацию с десятков датчиков, управлять полётом, искать цели и применять оружие.

Столь внушительная неустойка размером в 49,1 млн рублей объясняется высокой общей стоимостью госконтракта, который Минпромторг заключил с «Элвисом» в конце 2024 года - она составляет 1,1 млрд рублей. Полностью завершить все работы по этому контракту компания должна к концу 2027 года.

Напомним, Зеленоградский НПЦ «Элвис» считается одним из ведущих центров проектирования микросхем в России. Компания известна своими процессорами линейки «Мультикор» и устойчивыми к радиации чипами для космоса. Кроме того, именно «Элвис» сейчас выступает в роли внешнего управляющего компании МЦСТ - разработчика процессоров «Эльбрус».