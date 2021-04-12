Sony планирует продвигать бренд PlayStation в мобильных играх
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Sony извлекает выгоду из эксклюзивных игр для платформы PlayStation. Сообщается, что теперь компания планирует активнее продвигаться на рынке мобильных игр. Сообщается, что Sony опубликовала объявление о вакансии на должность руководителя подразделения мобильных устройств PlayStation Studios, SIE, в котором кандидат должен будет создать и масштабировать мобильное подразделение Sony, а также возглавить это вновь созданную PlayStation Studios.
У компании уже есть несколько игр и приложений, доступных для мобильных пользователей, в том числе Run Sackboy! Run!, Uncharted: Fortune Hunter, God of War | Mimir’s Vision AR, а также некоторые игры PlayLink для PlayStation 4, включая Supermassive's Hidden Agenda и Erica от Flavourworks. У Sony также есть специальный лейбл для мобильных издателей под названием PlayStation Mobile, Inc. Он использовался для публикации игр PlayStation для ПК, таких как Horizon, Everybody's Gone to the Rapture и Days Gone. В описании вакансии, также упоминается, что кандидату придется портировать самые популярные франшизы PlayStation на мобильную платформу.
Что это значит? Некоторые из самых популярных игр из известных франшиз Sony могут быть адаптированы для мобильных устройств. Ранее Sony пробовала себя в мобильной индустрии. Компания предприняла попытку перенести бренд PlayStation на Android, выпустив в 2011 году свой смартфон Sony Xperia Play, предлагающий около 60 классических игр для PlayStation, таких как Cool Boarders 2, Destruction Derby, MediEvil и Siphon Filter.
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